Бельгієць виграв 100.000.000 євро
20:35, 10 лютого 2007Спорт
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Ще одна причина вступати до ЄС
Бельгієць зірвав джек-пот в одному з найбільших європейських лото – “Євромільйон”.
Як повідомляють бельгійські ЗМІ, сума виграшу становила 100 млн. євро. Це найбільший виграш бельгійця в “Євромільйон” за всю історію існування цієї гри, і друга за розміром сума джек-поту, отримана однією особою.
В “Євромільйоні” можуть брати участь громадяни восьми країн ЄС, що робить його одним з найбільших за обсягами виграшів лото в світі.
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