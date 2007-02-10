Бельгієць виграв 100.000.000 євро

Бельгієць зірвав джек-пот в одному з найбільших європейських лото – “Євромільйон”.

Як повідомляють бельгійські ЗМІ, сума виграшу становила 100 млн. євро. Це найбільший виграш бельгійця в “Євромільйон” за всю історію існування цієї гри, і друга за розміром сума джек-поту, отримана однією особою.

В “Євромільйоні” можуть брати участь громадяни восьми країн ЄС, що робить його одним з найбільших за обсягами виграшів лото в світі.