Канадці виграли хокейне золото Олімпіади

Збірна Канади виграла олімпійський хокейний турнір на Іграх-2010 у Ванкувері. У фінальному матчі канадці перемогли збірну США на восьмій хвилині овертайму - 3:2.

Канадці відкрили рахунок в першому періоді, подвоїли перевагу в другому, але майже одразу пропустили одну шайбу. За півтори хвилини (!) до кінця гри американці замінили воротаря польовим гравцем і за 25 секунд до фінального свистка зрівняли рахунок. Овертайм тривав 7 хвилин 40 секунд - до голу Сідні Кросбі.

Так розіграно останні медалі XXI зимових Олімпійських игор. Третє місце в хокейному турнірі у збірної Фінляндії.