Результати 13-го дня Зимової олімпіади

Розіграно шість комплектів нагород

25 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно шість комплектів нагород: у гірськолижному спорті серед жінок (гігантський слалом) – 1. Вікторія Ребенсбург (ФРН) 2 хвилини 27,11 секунди; 2. Тіна Мазе (Словенія) +0,04; 3. Елізабет Гергль (Австрія) +0,14... 44. Богдана Мацоцька (Україна) +14,87 у лижному спорті серед жінок (естафета 4 х 5 км) – 1. Вібеке Скофтеруд, Терезі Йохауг, Крістін Стейра і Маріт Бйорген (Норвегія) 55 хвилин 19,5 секунд; 2. Катрін Целлер, Еві Захенбахер-Штеле, Міріам Госснер, Клаудіа Ністад (Німеччина) +24,6; 3. Пірйо Муранен, Вірпі Куйтунен, Ріїтта-Ліїза Ропонен, Айно-Кайса Саарінен (Фінляндія) +30,4... 14. Тетяна Завалій, Катерина Григоренко, Маріан Анцибор, Валентина Шевченко (Україна) + 14:06,2 у лижному двоборстві серед чоловіків (К-120, гонка 10 км) - 1. Білл Демонг (США) 25 хвилин, 32,0 секунди; 2. Джоні Спіллейн (США) +4,0; 3. Бернхард Грубер (Австрія) +10,8... 44. Володимир Трачук (Україна) +4:45.3 у фрістайлі серед чоловіків (акробатика) - 1. Олексій Гришин (Білорусь) 248,41 бала; 2. Джерет Петерсон (США) 247,21; 3. Лю Чжонцин (Китай) 242,53. у хокеї серед жінок. 1. Канада 2. США 3. Фінляндія. (Канада – США 2:0; Фінляндія – Швеція 3:2). у фігурному катанні серед жінок (довільна програма). 1. Кім Ю На (Південна Корея) 228,56 бала; 2. Мао Асада (Японія) 205,50; 3. Жанні Рошетт (Канада) 202,64 За результатами 13 днів неофіційний медальний залік команд виглядає так: На 14-й день Олімпіали призначені: Керлінг – Жінки. Матч за третє місце. Китай - Швейцарія Керлінг – Жінки. Фінал. Канада - Швеція Хокей – Півфінал. США – Фінляндія, Канада - Словаччина Гірськолижний спорт – Жінки. Слалом. Біатлон – Чоловіки. Естафета (4х7,5 км) Ковзанярський спорт – Чоловіки. Командне переслідування. Ковзанярський спорт – Жінки. Командне переслідування. Сноубордінг – Жінки. Паралельний гігантський слалом. Бобслей – Чоловіки. Четвірки. Шорт-трек – Чоловіки. (500 м). Шорт-трек – Жінки. (1000 м) Шорт-трек – Чоловіки. Естафета (5000 м)

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