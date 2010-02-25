Результати матчів 1/16 Ліги Європи

22:00, 25 лютого 2010
Спорт
2632

Зіграно половину матчів

Закінчилися вісім із 16 матчів-відповідей 1/16 Ліги Європи

Уніря - Ліверпуль 1:3. Перший матч - 0:1

Рома - Панатінаїкос 2:3 (2:3)

Галатасарай - Атлетіко 1:2 (1:1)

Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1)

Шахтар - Фулхем 1:1 (1:2)

ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1)

Андерлехт - Атлетік 4:0 (1:1)

Нагадаємо, що 23 лютого відбувся матч

Бенфіка - Герта 4:0 (1:1)

... а  в ці  хвилини починаються ігри

Вердер - Твенте. Перший матч 0:1

Хапоель - Рубін (0:3)

Ред Булл - Стандард (2:3)

Спортинг - Евертон (1:2)

Фенербахче - Лілль (1:2)

Валенсія - Брюгге (0:1)

Ювентус - Аякс (2:1)

Вольфсбург - Вільярреал (2:2)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter