Результати матчів 1/16 Ліги Європи

Зіграно половину матчів

Закінчилися вісім із 16 матчів-відповідей 1/16 Ліги Європи Уніря - Ліверпуль 1:3. Перший матч - 0:1 Рома - Панатінаїкос 2:3 (2:3) Галатасарай - Атлетіко 1:2 (1:1) Марсель - Копенгаген 3:1 (3:1) Шахтар - Фулхем 1:1 (1:2) ПСВ - Гамбург 3:2 (0:1) Андерлехт - Атлетік 4:0 (1:1) Нагадаємо, що 23 лютого відбувся матч Бенфіка - Герта 4:0 (1:1) ... а в ці хвилини починаються ігри Вердер - Твенте. Перший матч 0:1 Хапоель - Рубін (0:3) Ред Булл - Стандард (2:3) Спортинг - Евертон (1:2) Фенербахче - Лілль (1:2) Валенсія - Брюгге (0:1) Ювентус - Аякс (2:1) Вольфсбург - Вільярреал (2:2)

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