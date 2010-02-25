Результати 12-го дня Зимової олімпіади

24 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно п`ять комплектів нагород:

у лижному спорті серед чоловіків (естафета 4 х 10 км.) – 1. Даніель Рікардссон, Йохан Ольссон, Андерс Содергрен і Маркус Хеллнер (Швеція) 1 година 45 хвилин 5,4 секунди; 2. Мартін Йонсруд-Сундбі, Одд-Бьорн Хольмесет, Ларс Бергер і Петтер Нортхуг (Норвегія) +15,9; 3. Мартін Якш, Лукаш Бауер, Іржі Магал і Мартін Коукал (Чехія) +16,5.

у ковзанярському спорті серед жінок (5000 м) – 1. Мартіна Саблікова (Чехія) 6 хвилин 50,91 секунди; 2. Стефані Бекерт (Німеччина) +0,48; 3. Клара Хьюз (Канада) +4,82.

у шорт-треку серед жінок (естафета 3000 м) - 1. Сунь Ліньлінь, Вен Мін, Чжан Хуей і Ян Чжоу (Китай) 4 хвилини, 6,610 секунди – світовий рекорд ; 2. Джессіка Грегг, Калина Роберж, Маріан Сен-Желе, Таня Вісент (Канада) 4.09,137; 3. Алісон Бейвер, Елісон Дюдек, Лана Герінг, Кетрін Реттер (США) 4.14,081.

у бобслеї серед жінок (двійки) - 1. Келлі Хамфрі і Хізер Мойз (Канада) 3 хвилини, 32,28 секунди; 2. Хелен Аппертон і Шеллі-Енн Браун (Канада) +0,85; 3. Ерін Пак і Елане Мейєрс (США) +1,12.

у фристайлі серед жінок (акробатика) - 1. Лідія Лассіла (Австралія) 214,74 бала; 2. Лі Ніна (Китай) 207,23; 3. Цзиньцзинь Го (Китай) 205,22.

у хокеї (1/4 фіналу). США – Швейцарія 2:0. Росія – Канада 3:7. Фінляндія – Чехія 2:0. Швеція – Словаччина 3:4.

За наслідками 12 днів неофіційний медальний залік команд виглядає так:

На 13-й день Олімпіади призначено:

Керлінг – Жінки. Півфінали. Китай – Швеція. Канада – Швейцарія

Керлінг – Чоловіки. Півфінали. Швеція – Канада. Норвегія - Швейцарія

Гірськолижний спорт – Жінки. Гігантський слалом.

Лижне двоборство – К-120, гонка (10 км.)

Лижні гонки – Жінки. Естафета (4 х 5 кілометрів)

Хокей – Жінки. Матч за третє місце. Фінляндія - Швеція

Хокей – Жінки. Фінал. Канада - США

Фігурне катання – Жінки. Довільна програма

Фрістайл – Чоловіки. Лижна акробатика.