Три медалі на турнірі з панкратіону здобули представники України

На міжнародному турнірі класу «А» з панкратіону, що проходив з 2 по 5 лютого 2007 року в Женеві (Швейцарія) взяли участь команди з 24 країн світу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, за результатами турніру, золоті нагороди в особистому заліку у ваговий категорії до 68 кг виборов Михайло ЛАСЮЧЕНКО (м. Луганськ) та в категорії до 90 кг Сергій ГУЗЕВ (м. Суми). Трете місце та бронзову нагороду у ваговий категорії до 74 кг здобув Сергій ДАНЬКО (м. Суми).

Довідка УНІАН. Панкратіон (грец. παγκράτιον) у перекладі "усіма силами" - вид спорту, що поєднує в собі елементи боротьби і кулачного бою. Прототип сучасного панкратіону входив до програми Стародавніх Олімпійських ігор, починаючи з 648 р. до н.е., і становив динамічне жорстке видовище, дозволяючи удари ногами, задушення, злам кісток (усе, крім укусів і дій проти очей) аж до спричинення смерті суперникові.