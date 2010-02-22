Мирона Маркевича не пустили на матч "Карпати" - "Москва"

Головного тренера національної збірної України з футболу і ФК «Металіст» Мирона МАРКЕВИЧА не пустили на контрольний поєдинок між командами «Карпати» (Львів) - «Москва» (Росія), який проходив 21 лютого в Туреччині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст», охорона турецького готелю, на базі якого проходив матч, отримала вказівку керівництва «Карпат» не пропускати М.МАРКЕВИЧА та його помічників на територію, в той час як через пропускний пункт готелю вільно пройшли представники російських і прибалтійських клубів.

У прес-службі вважають, що ця подія «кричущим чином порушує загальноприйняті етичні норми футбольного співтовариства».

Сам М.МАРКЕВИЧ, коментуючи ситуацію, зазначив: «Як головний тренер збірної України я збирався подивитися на гру львівського клубу, щоб оцінити потенціал футболістів «Карпат» як можливих кандидатів збірну. На жаль, мені це не вдалося. А як тренерові «Металіста» мені було цікаво поглянути на суперників нашого клубу по національному чемпіонату. І в цьому немає нічого протиприродного - «перехресні» відвідини контрольних поєдинків є нормальною практикою для періоду учбових зборів. Тим паче, що львів`яни були присутні на всіх чотирьох матчах «Металіста», що відбулися в Туреччині. Причому на останньому поєдинку з «Крилами Рад» були головний тренер «Карпат» і капітан команди».

Прес-служба ФК «Металіст” зазначає, що «експерти розцінюють демарш керівництва «Карпат» як чергову спробу зведення рахунків з М.МАРКЕВИЧЕМ, який у минулому очолював львівський клуб і добився найвищих в його історії досягнень в чемпіонаті України («бронзові» медалі), але залишив львів`ян через принципові розбіжності з президентом клубу Петром ДИМІНСЬКИМ”.