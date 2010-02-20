Спортсменка здобула медаль з чотирма зламаними ребрами

Представники Словенії подали офіційний протест через недостатнє, на їх думку, забезпечення безпеки спортсменів на олімпійській лижній трасі у Вістлері, на якій представниця цієї країни Петра Майдич зламала чотири ребра внаслідок падіння на тренуванні, повідомляє РІА «Новини».

На розминці перед спринтом 17 лютого Майдич не вписалася в швидкісний поворот і опинилася за межами траси, впавши в яр і врізавшись в дерево. Всі змагання, починаючи з кваліфікації, словенка провела, долаючи гострий біль, але змогла посісти третє місце. Після "бронзового" фінішу спортсменку винесли на руках. З церемонії нагородження Майдіч відвезли на інвалідному візку, після чого вона була доставлена в клініку Ванкувера вертольотом.