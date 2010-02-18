Результати п'ятого дня Зимової олімпіади

17 лютого на XXI зимових Олімпійських іграх у Ванкувері розіграно сім комплектів нагород:

у гірських лижах серед жінок (швидкісний спуск) – 1. Ліндсей Вонн (США) 1 хвилина 44,19 секунди; 2. Джулія Манкузо (США) +0,56; 3. Елізабет Гергль (Австрія) +1,46.

у лижній гонці серед жінок (індивідуальний спринт) – 1. Маріт Бьорген (Норвегія) 3:39.2; 2. Юстина Ковальчик (Польща) +1,1; 3. Петра Майдич (Словенія) +1,8.

у лижній гонці серед чоловіків (індивідуальний спринт) – 1. Микита Крюков (Росія) 3 хвилини 36,3 сек.; 2. Олександр Панжинський (Росія) +0,0, місце встановлене фотофінішем; 3. Петтер Нортуг (Норвегія) +9,2.

у шорт-треку серед жінок (500 м) – 1. Ван Мен (Китай) 43,048 секунди; 2. Маріанн Сен-Желе (Канада) 43,707; 3. Аріанна Фонтана (Італія) 43,804.

у ковзанярському спорті серед чоловіків (1000 метрів) – 1. Шані Девіс (США) 1 хвилина 8,94 секунди; 2. Мо Те Пум (Південна Корея) +0,18; 3. Чед Хедрік (США) +0,38.

у санному спорті серед чоловіків (екіпажі-двійки) – 1. Андреас Лінгер і Вольфганг Лінгер (Австрія) 1 хвилина 22,705 секунди; 2. Андріс Шиц і Юріс Шиц (Латвія) +0,264; 3. Патрік Ляйтнер і Олександр Реш (ФРН) +0,335.

у сноуборді серед чоловіків (хафпайп) – 1. Шон Вайт (США) 48,4 балу; 2. Пєєту Піроїнен (Фінляндія) 45,0; 3. Скотт Лаго (США) 42,8.

За наслідками п`яти днів неофіційний медальний залік команд виглядає так:

На шостий день Олімпіади призначені: Хокей – Група B. Чехія - Словаччина

Хокей – Група A. США – Норвегія, Швейцарія - Канада

Хокей – Жінки. Група B. США – Фінляндія, Китай - Росія

Керлінг – Чоловіки. Груповий турнір.

Керлінг – Жінки. Груповий турнір.

Гірськолижний спорт – Жінки. Суперкомбінація. Швидкісний спуск

Гірськолижний спорт – Жінки. Суперкомбінація. Слалом

Сноубордінг – Жінки. Хафпайп.

Біатлон – Жінки. Індивідуальна гонка (15 кілометрів)

Біатлон – Чоловіки. Індивідуальна гонка (20 кілометрів)

Ковзанярський спорт – Жінки. 1000 метрів

Скелетон – Жінки.

Скелетон – Чоловіки.

Фігурне катання – Чоловіки. Довільна програма