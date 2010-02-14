Хіддінк залишить збірну Росії з футболу

Гус Хіддінк з 30-го червня залишає збірну Росії з футболу

Про це він сам написав у колонці в голландській газеті Д-Телеграф. Хіддінк послався на розмову з новим главою РФС Сергієм Фурсенком, який назвав доброзичливою. Тренер сподівається, що найближчим часом РФС знайде йому наступника. Глава Російського футбольного союзу Сергій Фурсенко підтвердив «Эхо Москвы» повідомлення, що Хіддінк більше не тренуватиме російську збірну. Що стосується його наступника, то, за словами глави РФС Фурсенка, рішення ухвалюватиметься колегіально.