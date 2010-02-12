Кличко збільшив пропозицію Валуєву

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Віталій Кличко запропонував екс-чемпіону WBA Миколі Валуєву $ 2 млн. за їх поєдинок.

Про це боксер заявив у коментарі ЛІГАБізнесІнформ.

"Ми продовжуємо переговори. Валуєв зробив велику помилку, уклавши контракт із Доном Кінгом. Сума, яку Валуєв хоче отримати з цього поєдинку - це $ 4 млн., він ніколи стільки не заробляв, навіть будучи чемпіоном світу. Я зробив йому офіційну пропозицію - $ 2 млн., до того ж це шанс боксувати та за звання чемпіона світу", - сказав Кличко.

Український боксер також підкреслив, що все ще чекає відповіді від росіянина.

"Якщо відповідь не надійде до наступного тижня, то, напевно, укладемо контракт з іншим спортсменом", - підкреслив він, при цьому не уточнивши які кандидатури розглядаються в якості ймовірних суперників.

Віталій Кличко зазначив, що в разі позитивного завершення переговорів з Миколою Валуєвим, їх поєдинок відбудеться в травні нинішнього року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дон Кінг вимагає для Валуєва гонорар в $ 4 млн. за бій з Кличком-старшим. Сам Валуєв відмовився битися з Кличком за гонорар в $ 1 млн., хоча до цього заявляв, що погодиться на будь-які умови бою

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