Італійські футбольні фанати ризикують ніколи більше не побачити м`яч

Насильство, яке супроводжує футбольні матчі, має бути зупинене за будь-яку ціну, навіть якщо доведеться закрити публіці доступ на стадіони, заявив глава МВС Італії Джуліано Амато.

"Я сподіваюся, фанати зрозуміли, що означає припинення всіх матчів, включаючи матчі за участю національної збірної. Все повинно бути чітко сказано: вони ризикують взагалі ніколи не побачити більше м`яча, залишитися без матчів назавжди і залишити стадіони порожніми і зачиненими гратами. Я обіцяю: якщо нічого не зміниться, так і буде. Якщо стадіони потрібні, щоб вбивати, невже ж ми повинні давати себе вбивати? Ні вже, досить!" - заявив Амато в інтерв`ю газеті "Ла Репуббліка", опублікованому в неділю .

Так він відреагував на трагічні події, що розігралися у п`ятницю в сіцілійському місті Катанія, де відбувався матч між місцевою футбольною командою і командою "Палермо". Після закінчення гри виникли безлади, в результаті яких загинув 38-річний поліцейський Філіппо Рачиті, - його машина вибухнула після попадання петарди. Ще близько сотні чоловік отримали поранення, з них близько 20 - співробітники правоохоронних органів. Один з поліцейських перебуває у важкому стані.

Прокуратура Катанії порушила із цього приводу кримінальну справу, було арештовано 29 чоловік (переважно - неповнолітні). Надзвичайний комісар італійської федерації футболу Лука Панкаллі ухвалив негайно припинити всі футбольні матчі на всіх рівнях як мінімум на два тижні. Його підтримали глава МВД Амато і глава уряду Романо Проді.

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