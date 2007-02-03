Комісару Катанії не до мафії, йому б з футболом розібратися

17:12, 03 лютого 2007
Спорт
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Поліцію б`ють, а винні клуби

Уряд Італії має намір вжити найжорсткіших заходів проти футбольних болільників, що влаштовують бойовиська на стадіонах. Про це заявив у суботу прем`єр Романо Проді, коментуючи загибель поліцейського під час заворушень, влаштованих фанатами після матчу "Катанія"-"Палермо".

"Уряд зайняв тверду позицію. У понеділок вранці міністр внутрішніх справ Амато і міністр у справах спорту Меландрі проведуть нараду, щоб подати пропозиції, які потім виллються в довгострокові заходи, достатньо значні, щоб радикальним чином змінити ситуацію", - цитує агентство ANSA слова Проді.

У п`ятницю після матчу з "Палермо" в сицилійському місті Катанія виникли заворушення, в результаті яких від вибуху петарди, котра влучила в машину, загинув 38-річний поліцейський Філіппо Рачіті (Filippo Raciti). Ще близько ста осіб, серед яких 20 правоохоронців дістали поранення. Один з поліцейських у тяжкому стані.

Колеги Рачіті, які стали свідками події, стверджують, що йдеться про зумисну засідку.

Прокуратура Катанії порушила за цим фактом кримінальну справу, було затримано 14 осіб (з них дев`яти неповнолітніх), а надзвичайний комісар італійської федерації футболу Лука Панкаллі (Luca Pancalli), ухвалив негайно припинити всі ігри національного чемпіонату з футболу на всіх рівнях. "Матчі не поновляться, доки не буде вжито екстрених заходів", - підтримав його глава МВС Джуліано Амато.

"Йдеться про злочинців, які взагалі не повинні потрапляти на стадіони. Ми повинні відреагувати жорстко і вжити сильні заходи. Одного дня не досить. Без рішучих заходів взагалі не можна йти далі. Італійський футбол зупинений, тому що це взагалі вже не футбол, це навіть не спорт", - заявив учора Панкаллі.

Сьогодні його підтримав Проді: "Ми не можемо постійно ризикувати життям поліцейських. Треба зробити так, щоб відповідальність несли також і футбольні клуби, щоб ситуація радикально змінилася. Так далі тривати не може".

Cмерть Рачіті - не перша цього року. 27 січня під час матчу ліги "С" між двома калабрійськими командами загинув менеджер однієї з них, Ерманно Лікурсі (Ermanno Licursi), який намагався розборонити бійку фанатів.

Протягом минулого рік, згідно із статистикою МВС, в сутичках з болільниками постраждали 202 поліцейських (у 2005 році поранення одержали 142 правоохоронці).

Частково зростання насильства пов`язують з тим, що після торішнього скандалу навколо корупції у футболі такі команди, як "Ювентус", почали грати на другорядних стадіонах, призначених для матчів серії "В", де немає можливості забезпечити безпеку належним чином.

РІА "Новости"

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