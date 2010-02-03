Ющенко провів олімпійську збірну до Канади

Президент України Віктор ЮЩЕНКО бажає, щоб на зимових Олімпійських іграх частіше піднімався Український прапор.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав, виступаючи на офіційній церемонії проводів української збірної на XXI зимові Олімпійські ігри, які за 9 днів розпочнуться у канадському місті Ванкувер.

«Ми будемо чекати і аплодувати кожній вашій перемозі», - сказав Президент, звертаючись до спортсменів.

Водночас, він зауважив, що їхні перемоги мають велике значення не лише для них, а й для всіє країни.

«Немає більшої гордості, коли звучить український гімн. Це комплімент нашій нації, нашому духу, нашій державі», - сказав він.

Він побажав успіху всім українським спортсменам, побажавши, щоб вони продовжили традицію українських олімпійців, які на літніх Олімпійських іграх в Пекіні зайняли 11-е командне місце.