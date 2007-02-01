”Арсенал” зіграє з ”Челсі” у фіналі Кубка Ліги

Еммануель Адебайор

Цієї середи в Англії, крім матчів чергового туру Прем`єр-ліги, визначився другий фіналіст Кубка Ліги. Перемогу за підсумками двоматчевого лондонського дербі здобув «Арсенал». Тепер «канонірів» у фіналі чекає ще одне дербі - з «Челсі».

Команди порадували глядачів голами лише під кінець другого тайму - спершу Еммануель Адебайор після передачі Томаша Росіцкі розпечатав ворота Пола Робінсона, а за 5 хвилин до закінчення тайму в додатковий час матч перевів єгипетський форвард Мідо (у Кубку Ліги не враховуються м`ячі, забиті на виїзді).

У додатковий час «Арсенал» довершив справу - в першій 15-хвилинці помилкою новобранця «Тоттенхема» португальця Рікардо Роші скористався Жеремі Альярд’єр, а в другій – учасник торішнього фіналу Кубка ліги Паскаль Шимбонда переправив м`яч у власні ворота після потужного удару Росіцкі. Таким чином, «Арсенал» під керівництвом Арсена Венгера вперше дістався фіналу Кубка англійської Ліги.

Залишається нагадати, що фінал відбудеться 25 лютого на стадіоні «Міленіум» у Кардіфі. У минулому сезоні володарем Кубка став «Манчестер Юнайтед», який у фіналі розгромив «Уїган».

Кубок англійської Ліги. Півфінал Матч у відповідь

«Арсенал» - «Тоттенхем» - 3:1 в д.ч. Голи: Адебайор, 77. Альярд’єр, 105. Шимбонда, 113, в свої ворота - Мідо, 85

«Арсенал»: Альмунія, Хойт, Турі, Сендерос, Траоре (Клігі, 63), Волкотт (Росіцкі, 63), Денілсон, Жілберто Сілва, Діабі (Фабрегас, 79), Альярд’єр, Адебайор

«Тоттенхем»: Робінсон, Шимбонда, Гарднер (Роша, 73), Доусон, Ассу-Екотто, Гелі (Хаддлстоун, 80), Дженас, Зокора, Мальбранк (Мідо, 80), Дефо, Кін

Перший матч - 2:2

Жермен Дефо і Джастін Хойт

Совспорт.ру Фото AFP і Reuters