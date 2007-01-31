Промоутер Маскаєва доводить право на бій з Кличком
Квітень наближається
|Олег Маскаєв
За словами Раппапорта, чинний чемпіон світу має зустрітися з претендентом протягом календарного року після свого чемпіонського бою, а дотоді він має право проводити поєдинки з іншими суперниками. Менеджер Маскаєва навів аргументи на користь того, що російський боксер має зустрітися з почесним чемпіоном світу українцем Віталієм Кличком.
Раппопорт стверджує, що Маскаєв може не проводити бій з обов`язковим претендентом до 12 серпня 2007 року, коли виповниться рік відтоді, як російський боксер у поєдинку з Хасимом Рахманом здобув чемпіонський титул. Крім того, за словами промоутера, WBC не може ігнорувати власне правило, згідно з яким почесний чемпіон світу, який залишив ринг непереможеним, в разі відновлення кар`єри має пріоритетне право на бій з чинним чемпіоном.
Маскаєв і Кличко-старший мають намір провести поєдинок за звання чемпіона світу в квітні нинішнього року.