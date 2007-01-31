Промоутер Маскаєва доводить право на бій з Кличком

Олег Маскаєв

Промоутер Олега Маскаєва Денніс Раппапорт надіслав листа президентові WBC (Світова боксерська рада) Хосе Сулейману, пояснюючи, чому його підопічний не може битися з обов`язковим претендентом Нігерією Самуелом Пітером.

За словами Раппапорта, чинний чемпіон світу має зустрітися з претендентом протягом календарного року після свого чемпіонського бою, а дотоді він має право проводити поєдинки з іншими суперниками. Менеджер Маскаєва навів аргументи на користь того, що російський боксер має зустрітися з почесним чемпіоном світу українцем Віталієм Кличком.

Раппопорт стверджує, що Маскаєв може не проводити бій з обов`язковим претендентом до 12 серпня 2007 року, коли виповниться рік відтоді, як російський боксер у поєдинку з Хасимом Рахманом здобув чемпіонський титул. Крім того, за словами промоутера, WBC не може ігнорувати власне правило, згідно з яким почесний чемпіон світу, який залишив ринг непереможеним, в разі відновлення кар`єри має пріоритетне право на бій з чинним чемпіоном.

Маскаєв і Кличко-старший мають намір провести поєдинок за звання чемпіона світу в квітні нинішнього року.

Лента.ру