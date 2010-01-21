Український біатлоніст завоював першу золоту медаль

Сьогодні український спортсмен Сергій СЄДНЄВ завоював першу в сезоні золоту медаль для України на етапах Кубка світу.

Як повідомляється на сайті Федерації біатлону України, сьогодні в Антхольці (Італія) проходив 6-й етап Кубка світу з біатлону.

В індивідуальній гонці український біатлоніст С.СЄДНЄВ завоював золоту медаль. При цьому українець не допустив жодного промаху під час стрільби і на 44 сек. випередив австрійця Даніеля МЕЗОТИЧА, що прийшов другим. Третім став французький спортсмен Алексіс БЕФ.

Завдяки сьогоднішньому результату, в Кубку націй Україна обійшла збірну США і повернула собі восьме місце.