«Інтер» звільнив усіх працівників «Мегаспорту»

Усі 150 працівників телеканалу "Мегаспорт" забрали свої трудові книжки.

Як повідомляє Федерація біатлону України із посиланням на sport.ua, весь продакшн каналу зупинений, в ефір ідуть лише архівні записи.

Як відомо "Мегаспорт" чекає ребрендинг у більш екстремальний, змагально-розважальний телеканал.

Як повідомляють в "Інтері", ребрендинг каналу має показати спорт не тільки в його класичному вигляді, але і запропонувати інші яскраві, видовищні змагальні формати.

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