«Інтер» звільнив усіх працівників «Мегаспорту»
09:56, 15 січня 2010Спорт
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На телеканал чекає ребрендинг
Усі 150 працівників телеканалу "Мегаспорт" забрали свої трудові книжки.
Як повідомляє Федерація біатлону України із посиланням на sport.ua, весь продакшн каналу зупинений, в ефір ідуть лише архівні записи.
Як відомо "Мегаспорт" чекає ребрендинг у більш екстремальний, змагально-розважальний телеканал.
Як повідомляють в "Інтері", ребрендинг каналу має показати спорт не тільки в його класичному вигляді, але і запропонувати інші яскраві, видовищні змагальні формати.
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