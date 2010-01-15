Київське «Динамо» прогляне російського юніора

Сьогодні на перші зимові збори з київським "Динамо" до Ізраїлю вирушить півзахисник юніорської збірної Росії Олег Шалаєв.

Селекціонери "Динамо" давно спостерігали за Шалаєвим, якому за місяць виповниться 18 років, але рішення запросити його на перегляд прийняли минулої неділі після фіналу меморіалу Гранаткіна, в якому росіяни 1992 року народження обіграли українських ровесників з рахунком 3:0. Вихованець пітерської "Смєни" дебютував у дорослому футболі 16-річним, зігравши в другому дивізіоні за "Краснодар-2000" проти "Таганрога", а в минулому сезоні провів за краснодарців 25 матчів (у 23 виходив на полі з перших хвилин) і забив 3 голи.

Шалаєв виявиться єдиним потенційним новачком серед 28 футболістів, яких Валерій Газзаєв візьме до Ізраїлю на перший збір. При цьому, ймовірно, в чотирьох запланованих на Землі обітованій контрольних матчах наставник киян дасть шанс проявити себе саме молодим гравцям. Перш за все чемпіонам Європи-2009 серед юніорів Денису Гармашу, Дмитру Коркішко, Кирилу Петрову, а також вихованцям клубної академії Темуру Парцванія і Владиславу Калітвінцеву, синові відомого у минулому півзахисника київського "Динамо" і збірної України Юрія Калітвінцева

Спорт-Экспресс