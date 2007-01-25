Футболіст ”Арсенала” забив усім (фото)
13:51, 25 січня 2007Спорт
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Ситуація у європейських чемпіонатах
|Герой дня - Жуліо Баптіста
В Італії пройшов перший півфінальний матч Кубка країни: «Сампдорія» - «Інтер» - 0:3. У гра у відповідь в цій парі відбудеться 1 лютого, а в четвер першу зустріч проведуть учасники іншого півфіналу – «Мілан» і «Рома».
У Франції відбувся 21-й тур національної першості з футболу. «Ліон» - «Бордо» - 1:2, «Марсель» - «Осер» - 3:1, «Лор’ян» - «Ланс» - 1:0. У «Ліона» - 50 очок, у «Марселя» і «Ланса» - по 36.
А в Іспанії зіграно пропущений матч чемпіонату: «Бетіс» - «Барселона» - 1:1. Таким чином, тут теж усі команди провели по 21 матчу. У «Барселони» 39 очок, на очко відстають «Реал» і «Севілья».
Радіо "Свобода"
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