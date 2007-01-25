Футболіст ”Арсенала” забив усім (фото)

Герой дня - Жуліо Баптіста

У Англії міг визначитися другий фіналіст Кубка ліги. У півфіналі зустрічалися «Тоттенхем» і «Арсенал». До 21-ої хвилини «Тоттенхем» вів – 2:0, проте в другому таймі «Арсенал» зумів зрівняти рахунок – 2:2. Цікаво, що три з чотирьох м`ячів на рахунку бразильського півзахисника «Арсенала» Жуліо Баптісти: спершу він забив у свої ворота, а потім двічі – в чужі. Перегравання відбудеться через тиждень на полі «Арсенала». У фіналі переможець зіграє з «Челсі», що у вівторок виграв у «Вікомба» - 4:0.

В Італії пройшов перший півфінальний матч Кубка країни: «Сампдорія» - «Інтер» - 0:3. У гра у відповідь в цій парі відбудеться 1 лютого, а в четвер першу зустріч проведуть учасники іншого півфіналу – «Мілан» і «Рома».

У Франції відбувся 21-й тур національної першості з футболу. «Ліон» - «Бордо» - 1:2, «Марсель» - «Осер» - 3:1, «Лор’ян» - «Ланс» - 1:0. У «Ліона» - 50 очок, у «Марселя» і «Ланса» - по 36.

А в Іспанії зіграно пропущений матч чемпіонату: «Бетіс» - «Барселона» - 1:1. Таким чином, тут теж усі команди провели по 21 матчу. У «Барселони» 39 очок, на очко відстають «Реал» і «Севілья».

Радіо "Свобода"