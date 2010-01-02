Ліверпуль хоче позбутися Вороніна

За повідомленнями англійських ЗМІ, Ліверпуль не зможе підсилити склад у січні, поки декілька гравців не залишать команду.

Першим у списку йде Андрій Воронін, який у плани Рафаеля Бенітеса не входить. Коли команда грала найважливіші матчі в різдвяний період через день Вороніна разом з дружиною бачили на відпочинку в Майямі.

Зараз англійські та іспанські ЗМІ пістрявлять інформацією про швидке підписання Ліверпулем Рууда ван Ністелроя з Реала і оренди Максі Родрігеса з Атлетіко до кінця сезону. Проте для цього слід звільнити в першу чергу зарплатову відомість клубу.

The Daily Telegraph пише, що сума трансферу може бути наймізернішою. Наприклад, за повідомленнями видання, зараз клуб розглядає пропозиції з московських ЦСКА і Динамо у розмірі 1,5 мільйона фунтів.

Football.ua