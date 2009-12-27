Результати 19-го туру англійської Прем'єр-ліги
19:57, 27 грудня 2009Спорт
1987
Арсенал громить Астон Віллу
У чемпіонаті Англії з футболу зіграні матчі 19-го туру.
Халл-Сіті – МЮ 1:3 (Феган 59 пен. – Руні 45, Доусон 73 авт., Бербатов 81)
Арсенал - Астон Вілла 3:0 (Фабрегас 64, 81, Діабі 90)
Ліверпуль - Вулверхемптон 2:0 (Джеррард 62, Бенаюн 70)
Бірмінгем - Челсі 0:0
Віган – Блекберн 1:1 (Родаллега 53 - Маккарті 30)
Сандерленд - Евертон 1:1 (Бент 19 - Феллаїні 85)
Манчестер Сіті - Сток Сіті 2:0 (Петров 28, Тевес 45)
Бернлі – Болтон 1:1 (Ньюджент 56 - Тейлор 29)
Вест Хем - Портсмут 2:0 (Діаманті 23 пен., Ковач 89)
Фулхем - Тоттенхем 0:0
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