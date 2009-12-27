Результати 19-го туру англійської Прем'єр-ліги

Арсенал громить Астон Віллу

У чемпіонаті Англії з футболу зіграні матчі 19-го туру. Халл-Сіті – МЮ 1:3 (Феган 59 пен. – Руні 45, Доусон 73 авт., Бербатов 81) Арсенал - Астон Вілла 3:0 (Фабрегас 64, 81, Діабі 90) Ліверпуль - Вулверхемптон 2:0 (Джеррард 62, Бенаюн 70) Бірмінгем - Челсі 0:0 Віган – Блекберн 1:1 (Родаллега 53 - Маккарті 30) Сандерленд - Евертон 1:1 (Бент 19 - Феллаїні 85) Манчестер Сіті - Сток Сіті 2:0 (Петров 28, Тевес 45) Бернлі – Болтон 1:1 (Ньюджент 56 - Тейлор 29) Вест Хем - Портсмут 2:0 (Діаманті 23 пен., Ковач 89) Фулхем - Тоттенхем 0:0

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