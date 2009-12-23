Локомотив торгується за Алієва

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс стверджує, що питання про перехід півзахисника Олександра Алієва в "Локомотив" остаточно вирішене.

За словами Суркіса, трансфер 24-річного півзахисника оцінений у 8 мільйонів євро, пише "Спорт-Экспресс". Крім того, "Динамо" належить 20 відсотків від суми можливого подальшого продажу гравця.

Тим часом президент "Локомотива" Микола Наумов наполягає на тому, що питання ще аж ніяк не врегульоване.

- Ніяких новин по переходу Алієва у мене немає. Фінансова сторона не врегульована ні з футболістом, ні з київським "Динамо", - заявив Наумов. - Обговорюємо як технічні питання, так і суму трансферу. Офіційно нічого не вирішено. Думаю, протягом тижня до чогось прийдемо. Суркіс каже, що Алієв уже в "Локомотиві"? Напевно, сказав щось для місцевої преси або домовився про щось із футболістом. Тому що наразі у киян одна пропозиція, у нас - інша. Знаходимося у стадії переговорів. Вдасться домовитися - всім буде добре, ні - погано.

Наумов також повідомив, що засідання ради директорів "Локомотива" призначене на 29 грудня.