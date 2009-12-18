Підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

14:13, 18 грудня 2009
Спорт
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Тимощуку грати з Фіорентиною

Сьогодні в штабквартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.

Пари 1/8 фіналу:

Штутгарт - Барселона

Олімпіакос - Бордо

Інтер - Челсі

Баварія - Фіорентина

ЦСКА - Севілья

Ліон - Реал

Порту - Арсенал

Мілан - Манчестер Юнайтед

Перші матчі 1/8 ЛЧ будуть зіграні 16 та 24 лютого, матчі-відповіді відбудуться 9 та 17 березня.

 

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