Підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Тимощуку грати з Фіорентиною

Сьогодні в штабквартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів. Пари 1/8 фіналу: Штутгарт - Барселона Олімпіакос - Бордо Інтер - Челсі Баварія - Фіорентина ЦСКА - Севілья Ліон - Реал Порту - Арсенал Мілан - Манчестер Юнайтед Перші матчі 1/8 ЛЧ будуть зіграні 16 та 24 лютого, матчі-відповіді відбудуться 9 та 17 березня.

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