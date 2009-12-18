Підсумки жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
14:13, 18 грудня 2009Спорт
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Тимощуку грати з Фіорентиною
Сьогодні в штабквартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів.
Пари 1/8 фіналу:
Штутгарт - Барселона
Олімпіакос - Бордо
Інтер - Челсі
Баварія - Фіорентина
ЦСКА - Севілья
Ліон - Реал
Порту - Арсенал
Мілан - Манчестер Юнайтед
Перші матчі 1/8 ЛЧ будуть зіграні 16 та 24 лютого, матчі-відповіді відбудуться 9 та 17 березня.
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