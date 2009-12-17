Луческу: шкода, що не вдалося закінчити рік на мажорній ноті

По завершенню матчу з «Партизаном» головний тренер «Шахтаря» Мірча Луческу дав традиційну прес-конференцію, на якій підбив підсумки поєдинку (1:0 на користь сербів) та дав оцінку діям команди.

"Складно оцінити гру, яка проходила у таких умовах. За великим рахунком, у таких іграх все вирішує одна помилка. Так і вийшло. На такому полі складно контролювати м`яч. Хочу сказати, що більшою мірою нам це вдавалося у другому таймі. Єдине, можу привітати «Партизан» з сьогоднішньою перемогою. Напевно, сьогодні суперникові була більше потрібна перемога, ніж нам. Можливо, вона їм допоможе надалі. Ми задоволені тим, що завершили виступ у груповому раунді на першому місці. Чекатимемо жеребкування. Сподіваюся, що хлопці добре відпочинуть, тому що у останніх матчах втома дуже відчувалася. Навесні намагатимемося грати на тому рівні, на якому уміємо це робити. Повторюся, погодні умови відбилися на якості гри", - цитує тренера офіційний сайт "Шахтаря".

Луческу також підбив короткий підсумок року, що минає:

"Я зараз у роздягальні привітав своїх гравців з цим роком, тому що, у принципі, ми успішно виступили, вперше виграли європейський кубок. Ще відзначив, що мені дуже шкода, що нам не вдалося закінчити рік на мажорній ноті. У осінньо-зимовій частині сезону ми програли всього лише в одній грі, але у найважливішої –– з «Динамо» (Київ), і знов сьогодні поступилися в останньому турі групової стадії Ліги Європи. А в єврокубках програли всього лише у двох матчах: з ЦСКА в Москві і тут з «Партизаном». Потерпіли дві поразки, але, думаю, що і в цих іграх команда показала, що вона краща за своїх суперників. Ми починаємо вводити до складу молодих гравців, і думаю, що у «Шахтаря» дуже велике майбутнє. Спробуємо це показати не тільки у чемпіонаті, але і у Лізі Європи".