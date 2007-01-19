Мадридський ”Реал” вилетів із розіграшу Кубка Іспанії

Хосе Антоніо Реєс реагує після промаху

Мадридський "Реал" вибув з розиграшу Кубка Іспанії з футболу, поступившися в 1/8 фіналу севильскому "Бетісу" за сумою двох матчів. Перша гра в Севільї завершилася нульовою нічиєю, а матч у відповідь у Мадриді закінчився з рахунком 1:1.

"Реал" вийшов уперед вже на 5-ій хвилині, коли бразилець Робіньйо відкрив рахунок, проте за 8 хвилин до свистка на перерву гравець "Бетіса" Дані головою переправив м`яч у ворота Ікера Касільяса. У доданий до матчу час капітан мадридців Іван Ельгера виграв верхову боротьбу і забив м`яч у ворота гостей, але арбітр гол не зарахував, оскільки помічник рефері зафіксував положення поза грою.

Як передає агентство AFP, фанати "Реала" зустріли це рішення арбітра масовим запуском петард на полі "Сантьяго Бернабеу", причому петарди ці були направлені в основному на лінійного арбітра.

Рууд Ван Ністелрой висловлює свій протест арбітру

Суддівській бригаді довелося залишати межі поля після фінального свистка у супроводі поліції.

Варто відзначити, що "Реал" грав без виставленого на трансфер бразильського форварда Роналдо, без Девіда Бекхема, якого наставник мадридського клубу Фабіо Капелло відправив до дубля після підписання англійцем контракту з американським клубом "Лос-Анджелес Гелаксі", і без італійського нападаючого Антоніо Кассано.

Незважаючи на підсумкову невдачу, Фабіо Капелло після закінчення гри заявив, що задоволений діями своїх підопічних, а його команді просто не пощастило. "Реал" не вигравав Кубок Іспанії з 1993 року, а в останні чотири сезони взагалі залишався без турнірних перемог.

"Бетіс" же разом з "Барселоною", "Севільєю", "Осасуною", "Депортіво", "Сарагосою", "Хетафе" і "Вальядолідом" продовжить боротьбу за трофей.

Лента.ру