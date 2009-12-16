Збірна України завершує рік на 22-му місці в рейтингу ФІФА

Національна збірна України з футболу завершила 2009 рік на 22-му місці в оновленому рейтингу ФІФА. Таким чином, наша команда погіршила своє становище на сім позицій в порівнянні з груднем минулого року.

Відзначимо, наша команда невдало виступила в плей-офф за право грати у фінальній частині Чемпіонату світу 2010 року. Перший матч в Афінах завершився нульовою нічиэю, а гра у відповідь у Донецьку закінчилася поразкою українців з рахунком 0:1. Наступні два роки збірна України гратиме тільки товариські матчі, оскільки в кваліфікації Євро-2012 участі приймати не буде.

У грудневому рейтинг-листі ФІФА лідер не змінився - це збірна Іспанії. На другому місці як і раніше бразильці, третіми залишаються голландці.

Рейтинг ФІФА станом на 16 грудня:

1. (1.) Іспанія - 1627

2. (2.) Бразилія - 1568

3. (3.) Голландія - 1288

4. (4.) Італія - 1209

5. (5.) Португалія - 1176

6. (6.) Німеччина - 1173

7. (7.) Франція - 1117

8. (8.) Аргентина - 1085

9. (9.) Англія - 1076

10. (10.) Хорватія - 1042

11. (11.) Камерун - 1035

12. (13.) Росія - 1026

13. (12.) Греція - 1016

14. (14.) США - 980

15. (17.) Чилі - 936

16. (16.) Кот-д’Івуар - 934

17. (15.) Мексика - 931

18. (18.) Швейцарія - 924

19. (20.) Сербія - 916

20. (19.) Уругвай - 909

21. (21.) Австралія - 863

22. (24.) Україна - 848 Нагадаємо, що найвищий рейтинг збірна України мала з вересня 2006 по лютий 2007 - 11-е місце. 2008 рік Україна закінчила на 15-му місці.

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