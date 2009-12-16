«Динаміт» Турчинський помер від інфаркту?

Відомий російський шоумен Володимир Турчинський, за попередніми даними, помер від інфаркту.

Про це УНІАН повідомили у Слідчому комітеті при Прокуратурі РФ.

«За попередніми даними, Турчинський, коли прокинувся вранці, почувався погано. Знепритомнівши, він впав на підлогу, отримавши травму підборіддя. Дружина Турчинського викликала бригаду «швидкої допомоги». Лікарі констатували смерть, причиною смерті, за попередніми даними, став інфаркт», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що В.Турчинський помер сьогодні близько 5-ї години ранку у своєму будинку, розташованому в селі Пашуково Ногінського району Московської області.

За даним фактом слідчими органами Слідчого комітету при прокуратурі Російської Федерації по Московській області проводиться дослідча перевірка.

За даними слідства, приблизно 3 тижні тому В.Турчинський звернувся до військово-морського госпіталю зі скаргами на біль у грудях. На даний момент ознак насильницької смерті не виявлено.

В.Турчинський народився 28 вересня 1963 року в Москві. На початку 1990-х працював тілоохоронцем і охоронцем. У середині десятиліття він здобув славу як "Динаміт" у телешоу "Бої гладіаторів". Брав участь у світовій першості серед найсильніших атлетів планети, був президентом Всеросійської федерації силового екстріму.

На російському телебаченні В.Турчинський вів низку програм: "Фактор страху", "Фактор страху-2", "Найсильніша людина", "Сміх без правил". Співробітничав з радіостанцією "Срібний дощ", а також знімався у кінофільмах і серіалах.

У Володимира залишилися дружина і двоє дітей.