Ломаченка визнали найкращим боксером світу
08:42, 16 грудня 2009Спорт
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Нагорода знайшла героя
|Василь Ломаченко
Сьогодні вони знайшли героя. У вересні Олімпійський Чемпіон Пекіна Василь Ломаченко виграв Чемпіонат Світу в Мілані і став першим українцем, кому це вдалося у 21 рік. За це йому пообіцяли автомобіль і сьогодні запевнили, що от-от віддадуть його чемпіонові. Настрій у спортсмена бойовий. З любительського боксу він поки йти не збирається. Принаймні до Лондонської Олімпіади 2012 року, де хоче вдруге стати олімпійським чемпіоном.
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