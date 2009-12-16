Ломаченка визнали найкращим боксером світу

Українець Василь Ломаченко – найкращий боксер світу. Це визнала Міжнародна Асоціація Любительського Боксу та надіслала до Києва пам’ятну статуетку та грамоту.

Сьогодні вони знайшли героя. У вересні Олімпійський Чемпіон Пекіна Василь Ломаченко виграв Чемпіонат Світу в Мілані і став першим українцем, кому це вдалося у 21 рік. За це йому пообіцяли автомобіль і сьогодні запевнили, що от-от віддадуть його чемпіонові. Настрій у спортсмена бойовий. З любительського боксу він поки йти не збирається. Принаймні до Лондонської Олімпіади 2012 року, де хоче вдруге стати олімпійським чемпіоном.

ICTV