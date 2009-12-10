Результати 6-го туру Ліги чемпіонів

8-9 грудня були зіграні матчі шостого - останнього - туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Група A

Маккабі - Бордо 0:1 (Жюссі 13)

Ювентус - Баварія 1:4 (Трезеге 19 - Бутт 30 пен., Оліч 52, Гомес 83, Тимощук 90+1)

Після шістьох турів: Бордо - 16 очок, Баварія 10, Ювентус 8, Маккабі 0

Група B

Бешикташ - ЦСКА 1:2 (Бобо 86 - Красіч 41, Алдонін 90+6)

Вольфсбург - МЮ 1:3 (Джеко 56, Оуен 44, 83, 90)

Після шістьох турів: МЮ - 13 очок, ЦСКА 10, Вольфсбург 7, Бешикташ 4

Група C

Цюрих - Мілан 1:1 (Гаїч 29, Роналдіньо 64 пен.)

Марсель - Реал 1:3 (Гонсалес 11 - Роналду 5, 83, Альбіоль 60)

Після шістьох турів: Реал - 13 очок, Мілан 9, Марсель 7, Цюрих 4

Група D

Челсі - АПОЕЛ 2:2 (Ессьєн 19, Дрогба 26 - Зевлаков 6, Мірославлєвич 87)

Атлетіко - Порту 0:3 (Алвеш 2, Фалькао 14, Халк 76)

Після шістьох турів: Челсі - 14 очок, Порту 12, Атлетіко 3, АПОЕЛ 3

Група E

Ліверпуль - Фіорентина 1:2 (Бенаюн 43 - Йоргенсен 63, Джилардіно 90)

Ліон - Дебрецен 4:0 (Гоміс 25, Бастос 45, Пьяніч 59, Сісокко 77)

Після шістьох турів: Фіорентина 15 очок, Ліон 13, Ліверпуль 7, Дебрецен 0

Група F

Динамо - Барселона 1:2 (Мілевський 2 - Хаві 33, Мессі 86)

Інтер - Рубін 2:0 (Ето`о 31, Балотеллі 64)

Після шістьох турів: Барселона - 11 очок, Інтер 9, Рубін 6, Динамо 5

Група G

Севілья - Глазго Рейнджерс 1:0 (Кануте 8 пен.)

Штутгарт - Уніря 3:1 (Маріка 5, Треш 8, Погребняк 11 - Семедо 46)

Після шістьох турів: Севілья - 13 очок, Штутгарт 9, Уніря 8, Рейнджерс 2

Група H

Олімпіакос - Арсенал 1:0 (Леонардо 47)

Стандард - А3 Алкмаар 1:1 (Болат 90 - Ленс 42)

Після шістьох турів: Арсенал - 13 очок, Олімпіакос 10, Стандард 5, АЗ Алкмаар 4

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Кращі дві команди кожної групи зустрінуться в 1/8 фіналу Ліги 16-17 і 23-24 лютого 2010 р.

Жеребкування - 18 грудня. На жеребкуванні 1/8 фіналу по різних парах розведені: представники одного національного чемпіонату; команди, що зустрічалися між собою на груповому етапі; переможці груп; команди, що посіли другі місця в групах. При цьому команди - володарі других місць в групах починають 1/8 фіналу з матчу на своєму полі.

Володарі третіх місць переходять до 1/16 фіналу Ліги Європи. Їх найближчі матчі - 18 лютого, жеребкування - 18 грудня.