Мессі залишає футбольну Європу без Динамо

Закінчилися матчі шостого - останнього - туру групового раунду Ліги чемпіонів у групах (E-H)

Група E

Ліверпуль - Фіорентина 1:2 (Бенаюн 43 - Йоргенсен 63, Джилардіно 90)

Ліон - Дебрецен 4:0 (Гоміс 25, Бастос 45, Пьяніч 59, Сісокко 77)

Після шістьох турів: Фіорентина 15 очок, Ліон 13, Ліверпуль 7, Дебрецен 0

Група F Динамо - Барселона 1:2 (Мілевський 2 - Хаві 33, Мессі 86)

Інтер - Рубін 2:0 (Ето`о 31, Балотеллі 64)

Після шістьох турів: Барселона - 11 очок, Інтер 9, Рубін 6, Динамо 5

Група G Севілья - Глазго Рейнджерс 1:0 (Кануте 8 пен.)

Штутгарт - Уніря 3:1 (Маріка 5, Треш 8, Погребняк 11 - Семедо 46)

Після шістьох турів: Севілья - 13 очок, Штутгарт 9, Уніря 8, Рейнджерс 2

Група H Олімпіакос - Арсенал 1:0 (Леонардо 47)

Стандард - А3 Алкмаар 1:1 (Болат 90 - Ленс 42)

Після шістьох турів: Арсенал - 13 очок, Олімпіакос 10, Стандард 5, АЗ Алкмаар 4

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Переможці груп зустрінуться в 1/8 фіналу Ліги 16-17 і 23-24 лютого 2010 р.

Володарі третіх місць переходять до 1/16 Ліги Європи. Їх наступні матчі - 18 лютого.

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Програвши 1:2 в останньому матчі турніру, Динамо посіло в своїй групі 4-е місце і вибуло з подальшої боротьби в європейських турнірах.

Динамівці відкрили рахунок на 2-й хвилині матчу після штрафного від Андрія Шевченка, злегка підправленого Мілевським доторком головою на лінії воротарської. 1:0

Барселона зрівняла рахунок на 33-й хвилині вигострено швидкою перепасовкою з центру на фланг і назад у центр - і Хаві без перешкод опинився просто перед воротами... 1:1.

Вирішальним виявився штрафний (86-а хвилина), який засвідчив, що "Золотий м`яч" Ліонель Мессі отримав не дарма. З 20-21 метра точно під перекладину з рикошетом... Дотик Шовковського, який дістав м`яч, тут нічого не міг змінити. 1:2.