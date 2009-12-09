Ярославський розповів, скільки витратив на Євро

Президент групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ вважає, що "є живим прикладом того, як можна з успіхом, задоволенням і радістю інвестувати в Харків".

Як передає ІА "МОСТ-Харьков", про це він сказав сьогодні, виступаючи на інвестиційному форумі IFIK. Доповідь О.ЯРОСЛАВСЬКОГО була короткою і стосувалася виключно сум, які його компанія інвестувала в підготовку до Євро-2012, зазначає агентство.

За його словами, «загальна вартість «Металіста» – 670 мільйонів гривень. З них обласний бюджет виділив 85 мільйонів гривень, міський, – 50 млн., і держава – 210 млн. Залишок за обласним бюджетом – 35 мільйонів гривень, 15 мільйонів – за міським бюджетом, і 36,6 – за центральним бюджетом. Якщо все скласти, то виходить 325 мільйонів інвестувала група DCH. Це те, що стосується стадіону».

«Якщо говорити про аеровокзальний комплекс, - продовжив О.ЯРОСЛАВСЬКІЙ, - то порядок цифр там такий: 64 мільйони євро – термінал (близько 640 мільйонів гривень), і 727 мільйонів по титулу – це проект нової злітної смуги. Сюди ще можна додати 40 мільйонів, які ми витратили на дороги (три дороги навколо «Металіста» – Державинська, Власовський, Храмова). 80 мільйонів – дитяча футбольна Академія. І 90 мільйонів гривень ми витратили на тренувальну базу в селищі Високе».

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня 2009 року в Харкові відбулася урочиста церемонія відкриття реконструйованого до Євро-2012 стадіону «Металіст».

В урочистій церемонії відкриття взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО, глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО, представники УЕФА, Федерації футболу України, керівники місцевої влади.

Поздоровляючи зі святом, Президент подякував усім, хто брав активну участь у реконструкції стадіону «Металіст», зокрема генерального інвестора і координатора підготовки Харкова до Євро-2012, президента DCH О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, нагородивши його «Орденом за заслуги ІІ ступеню».

У 2007 році стадіон «Металіст» було внесено до державної цільової програми підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу, і зараз він розглядається УЕФА як об`єкт, на якому проводитимуться матчі Чемпіонату Європи.