Закінчився останній матч 16-го туру Чемпіонату України з футболу

Дніпро - Металург Д 2:0 (Феррейра 16 пен., Самодін 90)

Металург зіграв "тайм без воротаря": Дишленкович був видалений на 45+2 хвилині, а Воробйов, який вийшов на заміну, травмувався на 59-й. І нічого... У меншості та з кульгавим голкіпером Металург грав активніше і частіше загрожував воротам суперника. Дніпро скористався перевагою лише під завісу матчу.

З 28-ма очками Дніпро виходить на 4-у позицію.