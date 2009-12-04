Інтерпол обіцяє допомогти ФІФА

Генеральний секретар Інтерполу Рональд Ноубл пообіцяв допомогти Міжнародній федерації футболу (ФІФА) у створенні міжнародної робочої групи по боротьбі з практикою організації договірних матчів. Про це він заявив після переговорів представників двох організацій, що відбулися 1 грудня на прохання президента ФІФА Йозефа (Зеппа) Блаттера.

Як зазначається в повідомленні, оприлюдненому в четвер на офіційному сайті Інтерполу, Ноубл підтримав ініціативу президента ФІФА, заявивши, що очолювана ним організація готова всіляко допомагати футбольній федерації в боротьбі з нелегальними спортивними ставками.

"Ми знаємо, що нелегальну букмекерську діяльність часто контролюють організовані злочинні угрупування, готові підкуповувати гравців і (спортивних) функціонерів, а також використовувати силу й погрози, щоб повернути неповернені борги", - цитує РІА "Новости".

За словами голови Інтерполу, прикладом успішної боротьби з такого роду злочинною діяльністю може стати проведена минулого року міжнародна поліцейська операція. У період з травня по червень 2008 року у ряді азіатських країн було проведено більше 1,3 тисяч арештів, при обшуках у більш ніж тисячі нелегальних букмекерських контор вилучено понад 16 мільйонів доларів. Багато з цих контор контролювалися організованими злочинними угрупованнями, а загальна сума прийнятих ними ставок оцінюється в 1,5 мільярда доларів, зазначено в повідомленні.