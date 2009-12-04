Результати матчів Ліги Європи (групи D-F)

00:01, 04 грудня 2009
Спорт
1871

Закінчився п`ятий тур

Закінчилися останні матчі п`ятого туру групового раунду Ліги Європи

Группа D

Вентспілс - Герта 0:1

Спортинг - Херенвен 1:1

Після п`ятьох турів: Спортинг - 11 очок, Герта 7, Херенвен 5, Вентспілс 3

Наступні матчі 16 грудня: Герта - Спортинг, Херенвен - Вентспілс

Группа E

Рома - Базель 2:1

Фулхем - ЦСКА (Софія) 1:0

Після п`ятьох турів: Рома - 10 очок, Базель 9, Фулхем 8, ЦСКА 1

Наступні матчі 16 грудня: Базель - Фулхем, ЦСКА - Рома

Группа F

Галатасарай - Панатінаїкос 1:0

Динамо (Бухарест) - Штурм 2:1

Після п`ятьох турів: Галатасарай - 13 очок, Панатінаїкос 9, Динамо 6, Штурм 1

Наступні матчі 16 грудня: Панатінаїкос - Динамо, Штурм - Галатасарай

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter