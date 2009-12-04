Результати матчів Ліги Європи (групи D-F)

Закінчився п`ятий тур

Закінчилися останні матчі п`ятого туру групового раунду Ліги Європи Группа D Вентспілс - Герта 0:1 Спортинг - Херенвен 1:1 Після п`ятьох турів: Спортинг - 11 очок, Герта 7, Херенвен 5, Вентспілс 3 Наступні матчі 16 грудня: Герта - Спортинг, Херенвен - Вентспілс Группа E Рома - Базель 2:1 Фулхем - ЦСКА (Софія) 1:0 Після п`ятьох турів: Рома - 10 очок, Базель 9, Фулхем 8, ЦСКА 1 Наступні матчі 16 грудня: Базель - Фулхем, ЦСКА - Рома Группа F Галатасарай - Панатінаїкос 1:0 Динамо (Бухарест) - Штурм 2:1 Після п`ятьох турів: Галатасарай - 13 очок, Панатінаїкос 9, Динамо 6, Штурм 1 Наступні матчі 16 грудня: Панатінаїкос - Динамо, Штурм - Галатасарай

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter