Результати матчів Ліги Європи (групи D-F)
00:01, 04 грудня 2009Спорт
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Закінчився п`ятий тур
Закінчилися останні матчі п`ятого туру групового раунду Ліги Європи
Группа D
Вентспілс - Герта 0:1
Спортинг - Херенвен 1:1
Після п`ятьох турів: Спортинг - 11 очок, Герта 7, Херенвен 5, Вентспілс 3
Наступні матчі 16 грудня: Герта - Спортинг, Херенвен - Вентспілс
Группа E
Рома - Базель 2:1
Фулхем - ЦСКА (Софія) 1:0
Після п`ятьох турів: Рома - 10 очок, Базель 9, Фулхем 8, ЦСКА 1
Наступні матчі 16 грудня: Базель - Фулхем, ЦСКА - Рома
Группа F
Галатасарай - Панатінаїкос 1:0
Динамо (Бухарест) - Штурм 2:1
Після п`ятьох турів: Галатасарай - 13 очок, Панатінаїкос 9, Динамо 6, Штурм 1
Наступні матчі 16 грудня: Панатінаїкос - Динамо, Штурм - Галатасарай
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