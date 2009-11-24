Зіграно перший тайм у матчі Рубін - Динамо
20:15, 24 листопада 2009Спорт
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Усе ще попереду
Зіграно перший тайм у матчі п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів в групі F Рубін - Динамо.
Рубін - Динамо 0:0
Нагадаємо, що за два тури до кінця раунду в групі лідирує Інтер (6 очок), Барселона і Рубін набрали по 5, а Динамо - 4.
Сьогодні о 21.45 почнуться матчі:
Група E. Дебрецен (0) – Ліверпуль (4), Фіорентина (9) – Ліон (10)
Група F. Барселона (5) - Інтер (6)
Група G. Уніря (5) - Севілья (10), Рейнджерс (2) - Штутгарт (3)
Група H. А3 Алкмаар (2) - Олімпіакос (6), Арсенал (10) - Стандард (4)
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