Зіграно перший тайм у матчі Рубін - Динамо

Зіграно перший тайм у матчі п`ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів в групі F Рубін - Динамо.

Рубін - Динамо 0:0

Нагадаємо, що за два тури до кінця раунду в групі лідирує Інтер (6 очок), Барселона і Рубін набрали по 5, а Динамо - 4.

Сьогодні о 21.45 почнуться матчі:

Група E. Дебрецен (0) – Ліверпуль (4), Фіорентина (9) – Ліон (10)

Група F. Барселона (5) - Інтер (6)

Група G. Уніря (5) - Севілья (10), Рейнджерс (2) - Штутгарт (3)

Група H. А3 Алкмаар (2) - Олімпіакос (6), Арсенал (10) - Стандард (4)