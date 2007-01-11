Блохін - у вісімці кращих тренерів світу

Тренер національної збірної України з футболу Олег БЛОХІН увійшов до вісімки кращих тренерів світу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, про це свідчить традиційне опитування, проведене Міжнародною федерацією історії і статистики футболу.

Вище О.БЛОХІНА у списку розташувалися: Марчело ЛІППІ (Італія), Раймон ДОМЕНЕК (Франція), Юрген КЛІНСМАНН (Німеччина), Феліпе СКОЛАРІ (Португалія), Гус ХІДДІНК (Австралія), Хосе ПЕКЕРМАН (Аргентина) і Якоб КУН (Швейцарія).

Кращим клубним тренером визнано голландця Франка РАЙКАРДА ("Барселона"), кращим воротарем - Джанлуїджі БУФОН ("Ювентус", Італія), кращим плеймейкером - француз Зінедін ЗІДАН ("Реал"), кращим бомбардиром національних ліг - Ян ХУНТЕЛАР ("Аякс", Голландія), кращим клубом планети - "Севілья" (Іспанія) і кращої в світі лігою - італійська серія A.