”Арсенал” і ”Ліверпуль” забили 9 голів у матчі Кубка ліги

Пізно увечері у вівторок 9 січня лондонський "Арсенал" розгромив на виїзді "Ліверпуль" (6:3) у матчі 1/4 фіналу Кубка Англійської ліги. Головним героєм зустрічі став бразильський півзахисник Жуліо Баптіста, який забив чотири голи. Ця поразка стала для господарів однією з найважчих на домашньому стадіоні "Енфілд Роад".

Як повідомляє ВВС News, результат матчу був вирішений в кінці першого тайму. За рахунку 1:1 гравці "Арсеналу" Жуліо Баптіста (двічі) і Алекс Сонг Біллонг забили три голи, забезпечивши своїй команді комфортну перевагу. У другому таймі суперники встигли забити ще по два рази, встановивши остаточний рахунок - 6:3 на користь "Арсенала".

Востаннє "Ліверпуль" пропускав на своєму полі шість м`ячів 28 листопада 1914 року, коли поступився "Астон Віллі" також з рахунком 3:6. Суперником "Арсенала" в півфіналі Кубка ліги стане лондонський "Тоттенхем". Друга пара півфіналістів змагань вже відома: "Челсі" і "Вайкомб" розіграють путівку до фіналу в середу 10 січня.

Кубок Англійської ліги. 1/4 фіналу

"Ліверпуль" - "Арсенал" - 3:6 (1:4)

Голи: Аліадьєр, 27 (0:1). Фаулер, 33 (1:1). Жуліо Баптіста, 40 (1:2). Сонг Біллонг, 45 (1:3). Жуліо Баптіста, 45 (1:4). Жуліо Баптіста, 60 (1:5). Джеррард, 68 (2:5). Хююпія, 80 (3:5). Жуліо Баптіста, 84 (3:6).

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