У Донецьку збірну Греції готові пригостити горілкою

Видимого ажіотажу навколо майбутнього матчу в Донецьку поки немає, відзначає Террикон.

Біля кас "Донбас Арени" невеликі черги з 10-15 осіб. Проте дефіцит квитків (яких за різними даними продано наразі близько половини) вже намітився. "Найдешевші", номіналом у 200 гривень, усюдисущі перекупники вже пропонують по 300.

Втім, будь-які інші - представлені в касах у повному асортименті.

Українська збірна завітає в місто сьогодні і поселиться в готелі Atlas, де для футболістів вже приготували одномісні напівлюкси і люкси.

За словами співробітників готелю, особливих вимог до розміщення команда не пред`являє. Достатньо стандартного щоденного вологого прибирання, можливості замовити сніданок у номер і масажного кабінету з хорошим столом, де б командний лікар зміг зробити гравцям розслабляючий масаж.

У вартість номерів, які в готелі готують для футболістів, а це 1398 і 2400 гривень, входять сніданки - шведський стіл, який за побажанням можуть доповнити всім необхідним для збалансованого спортивного раціону.

- Але насправді, як не дивно, наша збірна дуже невибаглива, - розповіли в готелі. - Та й узагалі в готелі спортсмени проводять дуже мало часу.

Куди крутіше розмістилися греки. Представники сонячної Еллади, прибули до Донецька учора ввечері, поселилися в найпрестижнішому готелі міста - 5-зірковому "Донбас-Паласі", де стандартний номер коштує близько 300-400 євро.

Нагодувати ж греків звичними для них стравами готові в єдиному грецькому ресторані Донецька, де в меню є такі рідні для них слова, як "гірос", "мусакі", "узо", "цацикі", "стифадо". Правда, поки замовлення для еллінів не надходили. Хоча гостям тут будуть дуже раді і навіть обіцяють їм приготувати щось таке, чого немає в меню.

- Не думаємо, що зможемо дуже здивувати грецьких гостей, якщо вони до нас завітають, - вважають у ресторані, - адже в своїй рідній кухні вони знають усі тонкощі, тому сюрпризів не буде. Але гідний прийом забезпечимо. Для цього у нас є все необхідне, навіть справжня грецька горілка "Узо".