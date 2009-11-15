Ахметов пропонує викупити всі квитки на матч Україна - Греція

Президент донецького "Шахтаря" Рінат АХМЕТОВ готовий виплатити 1,5 мільйона доларів Федерації футболу України за квитки на матч Україна – Греція, щоб потім продавати їх уболівальникам за нижчими цінами.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, Р.АХМЕТОВ звернувся з такою офіційною заявою до президента ФФУ Григорія СУРКІСА.

Напередодні збірні Греції і України зіграли внічию (0:0). Зустріч у відповідь відбудеться 18 листопада в Донецьку.

"Усі розуміють, що національна команда потребує підтримки вболівальників. Але ФФУ встановила непомірно високі ціни на квитки. Я вже неодноразово говорив і ще раз повторю, що з уболівальниками обійшлися, м`яко кажучи, недобре. До того ж, ми отримали величезний ризик побачити на принциповому матчі напівпорожній стадіон», - зазначив Р.АХМЕТОВ.

За його словами, «встановивши величезні ціни на квитки, ви хочете заробити з "Донбас Арени" близько 36 мільйонів гривень. Це при тому, що матчі української збірної у Дніпропетровську і Харкові принесли ФФУ приблизно по 300 тисяч доларів кожен».

«Григорію Михайловичу, я пропоную Вам реальний вихід з ситуації, що склалася. ФК "Шахтар" готовий викупити у ФФУ всі 50 тисяч місць на гру Україна - Греція за 1,5 мільйона доларів. Це більше, ніж ви отримали за всі домашні матчі відбірного циклу Чемпіонату світу-2010 з усіх стадіонів разом узятих», - наголошується у заяві.

«Ми ж запропонуємо всім уболівальникам України квитки за тими цінами, за якими вони продаються на матчі "Шахтаря" в лізі Європи. Від 20 до 1200 гривень (25, 40, 50, 75, 210, 370, 700, 850)», - звернувся Р.АХМЕТОВ.

Він обіцяє, що «виплативши ФФУ 1,5 мільйона доларів, "Шахтар" зможе виручити, продавши всі квитки на "Донбас Арену", 353 тисяч доларів. Різниця, а саме, 1 мільйон 147 тисяч доларів США, буде погашена із коштів нашого клубу».

Крім того у заяві наголошується, що ті уболівальники, які вже купили квитки за завищеними цінами ФФУ, звичайно, повинні будуть отримати компенсацію за різницю в ціні.