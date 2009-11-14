Єгипет та Алжир задля путівки на ЧС-2010 зіграють екстра-матч

Збірні Єгипту й Алжиру з футболу змагатимуться за путівку на фінальну частину чемпіонату світу ще раз, до того ж на нейтральному полі.

В останньому матчі відбірного циклу групи C африканської зони команда Єгипту в Каїрі переграла алжирців з рахунком 2:0. Тепер Єгипет і Алжир, які займають перші два місця в групі, мають абсолютно ідентичні показники (13 очок, різниця м`ячів 9-4).

Довелося призначити екстра-матч. Він відбудеться в Судані в середу і вирішить долю останньої - слідом за Камеруном, Нігерією, Кот-д`Івуаром, Ганою - африканської путівки до ПАР.