Московське Динамо мріє про Тимощука
09:41, 13 листопада 2009Спорт
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Півзахисник може повернутися в російський чемпіонат?
|Анатолій Тимощук
Контракт 30-річного футболіста з німецьким суперклубом розрахований до літа 2011 року. Поки "Динамо" веде переговори з колегами з Мюнхена, розраховуючи орендувати українця строком на сезон і отримавши права на подальший викуп усіх прав на його трансфер. Нагадаємо, що в "Баварії" Тимощук грає на незвичній для нього позиції правого хавбека.
Сам гравець раніше спростовував інформацію про своє повернення до Росії, але московський клуб, що збирає команду з прицілом на вирішення максимальних завдань, спробує переконати його повернутися до цього питання в січні, коли в Європі відкриється трансферне вікно
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