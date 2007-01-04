Тайсону загрожує тюрма

Прокуратура графства Марікопа (штат Арізона, США) пред`явила звинувачення колишньому абсолютному чемпіонові світу з боксу в суперважкій вазі Майку Тайсону. "Залізний Майк" звинувачується у вживанні і зберіганні наркотиків, а також в управлінні транспортним засобом в стані наркотичного сп`яніння.

Як передає агентство AFP, якщо обвинувачам вдасться довести провину Тайсона за всіма пунктами, 40-річному боксерові загрожує від 2 років 3 місяців до 7,5 років ув`язнення. Нагадаємо, що минулої п`ятниці екс-чемпіон був заарештований в Скоттсдейлі, коли він на своїй машині мало не врізався в автомобіль місцевого шерифа.

При огляді машини Тайсона поліцейські виявили кілька пакетиків кокаїну. Представники прокуратури стверджують, що боксер не може розраховувати тільки на примусові громадські роботи, оскільки вже неодноразово сидів у в`язниці.

Лента.ру