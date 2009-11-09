На прес-конференцію Михайличенка пустять лише у масках

У суботу, 7 листопада, національна збірна України розпочала на базі ФК «Динамо» в Кончі-Заспі підготовку до поєдинків плей-офф ЧС-2010 проти команди Греції, які відбудуться 14 листопада в Афінах та 18-го − в Донецьку, інформує прес-служба ФФУ. А у понеділок, 9 листопада, відбудеться традиційний день відкритих дверей: о 16.30 розпочнеться прес-конференція Олексія Михайличенка, після якої журналісти матимуть можливість поспілкуватися з гравцями та протягом перших 15-ти хвилин спостерігати за тренуванням команди.

У зв’язку з епідеміологічної ситуацією в місті Києві прес-служба національної збірної доводить до відома журналістів, що вхід на територію бази дозволятиметься лише за наявності у представників змі марлевих пов’язок.