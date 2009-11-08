Хей пошкодив руку об голову Валуєва

Британський боксер Девід Хей, який відібрав у суботу в Нюрнберзі титул чемпіона світу за версією WBA в суперважкій вазі у Миколи Валуєва, зізнався, що вже на початку бою пошкодив праву руку об голову росіянина, наводить слова 29-річного британця Reuters.

"Вже на початку бою я влучив йому по голові. Виявилось, що це найтвердіша річ, по якій я будь-коли бив, - розповів британець. - Це все одно, що бити по цегляній стіні. Я майже впевнений, що зламав собі руку".

Хей зазначив, що пошкодження позначилося на його тактиці. "Я пошкодив праву руку в другому або третьому раунді, тому не міг часто її використовувати, - сказав він. - Довелося йти до перемоги однією лівою, включити ноги і діяти розумно".

"Голову в цьому бою я включив по повній. Взагалі, за останні півроку я став дисциплінованішим", - додав новий чемпіон світу.

Хей, який не шкодував перед боєм різного роду кпинів щодо Валуєва, частина з яких була за межею пристойності, і після поєдинку не зміг зупинитися. "Я примусив його виглядати в рингу, як аматора. До бою дехто сумнівався в моїй майстерності, але я зробив достатньо для цієї перемоги", - сказав він.

Девід Хей став новим британським чемпіоном світу в найпрестижнішій ваговій категорії після знаменитого Леннокса Льюїса, який пішов "на спокій" в 2003 році.

РІА "Новости"