”Челсі” не скористався осічкою ”Манчестер Юнайтед”

У чемпіонаті Англії з футболу відбулися матчі 22-го туру. Лідер першості "Манчестер Юнайтед" не втримав перемогу в матчі з "Ньюкаслом". Команда сера Алекса Фергюсона була змушена відіграватися, після того, як на 33-ій хвилині Мілнер відкрив рахунок. Потім Пол Скоулз в кінці першого і на початку другого таймів зробив дубль і вивів манкуніанців вперед, але Девід Едгар за чверть години до фінального свистка відновив рівновагу.

Найближчий переслідувач "Манчестер Юнайтед", лондонський "Челсі", не зумів скористатися осічкою конкурента. "Аристократи" грали в Бірмінгемі з місцевою "Астон Віллою" і добилися тільки нульової нічиєї. "Челсі" велику частину матчу мав ігрову перевагу, але втілити її у забиті голи так і не зумів. Вигідні моменти в першому таймі і наприкінці зустрічі мали Дідьє Дрогба і Френк Лемпард, але зблизька не зуміли влучити у ворота. Тепер у "МЮ" – 54 очки, у "Челсі" – 48 очок.

На третє місце з 40 очками вийшов "Ліверпуль". Команда Рафаеля Бенітеса розгромила з рахунком 3:0 найближчого конкурента, "Болтон". М`ячі забили Пітер Крауч, Стівен Джеррард і Дірк Кейт. У "Болтона" залишилося 39 очок. Стільки ж очок у лондонського "Арсенала", який з рахунком 4:0 удома розгромив "Чарльтон". Вперше після травми на поле вийшов капітан "канонірів" Тьєррі Анрі, який відзначився забитим голом.

Тепер у чемпіонаті Англії наступила перерва до 13 січня. Не виключено, що до цього часу основні претенденти на чемпіонський титул і місця в зоні Ліги чемпіонів (з першого по четверте) оголосять про купівлю нових футболістів. В першу чергу це стосується "Челсі", який через травми провідних гравців втратив кілька очок в матчах з аутсайдерами.

Лента.ру