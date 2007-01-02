Скільки в світі велосипедів?

Кількість власників велосипедів в Індії і Китаї скорочується, тоді як в Європі попит на велосипеди, навпаки, збільшується на тлі кампаній, що проводяться задля популяризації цього виду транспорту. Нині в світі існує близько 1,6 млрд велосипедів, при цьому 500 млн. з них припадають на Китай, 250 млн. - на Європу, і 150 млн. - на США, передає Reuters.

Китай і Індія - світові лідери серед виробників велосипедів. У 2005 р. в Китаї було вироблено близько 80 млн., або близько 60% всіх велосипедів, вироблених за той рік у світі, тоді як на долю Індії припадає 11%. Натомість кількість велосипедів, що реалізовуються, в Китаї за останні кілька років скоротилася вдвічі проти 1990-х років: з 40 млн. до 20 млн. В Індії кількість власників велосипедів скоротилася з 45 млн. осіб у 1995 р. до 31 млн. у 2005-му. Велосипеди є найбільш поширеним видом транспорту в сільських районах Індії та Китаю.

У Європі велосипеди сталі популярні із збільшенням кількості автомобілів та проблемами, пов`язаними з паркуванням. Наприклад, 35% пересувань на близькі відстані в Амстердамі здійснюється на велосипедах. Європейські країни виділяють спеціальні велозони для безпечного руху велосипедистів, в Німеччині загальна довжина таких "велодоріжок" сягає 40 тис. км. Великобританія планує на 2012 р. збільшити використання велосипедів у 4 рази.

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