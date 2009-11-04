У Вейна Руні народився хлопчик

Вейн Руні в ніч з неділі на понеділок став батьком. Хлопчикові дали ім`я Кай. Нападаючий "Манчестера Юнайтед" провів з дружиною Колін Маклаклін цілу ніч аж до народження сина.

Дитина народилася на 9 днів пізніше терміну, але цілком здоровою.

В Англії вже приймають ставки за яку команду гратиме син Руні: за збірну Англії 50:1, за Евертон: 25:1, за МЮ 33:1, за Манчестер Сіті: 50:1, за Ліверпуль: 66-1.

Вейн Руні і Колін, які знайомі з 16-річного віку, побралися в червні 2008-го.