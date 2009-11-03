Квитки на матч Україна - Греція нарешті з'явилися в інтернеті
11:03, 03 листопада 2009Спорт
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Усіх цінових категорій
Квитки на матч-відповідь плей-офф відбору до чемпіонату світу з футболу між збірними України та Греції нарешті з`явилися в інтернеті, інформує Чемпіон.
Так, на сайті ufi.com.ua вже можна зробити замовлення квитків усіх цінових категорій - вдалося знайти навіть місця по 200 гривень. Поки близько половини секторів мають вільні місця.
Нагадаємо, основна маса квитків має ціну 200, 400 та 600 гривень.
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