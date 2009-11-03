Квитки на матч Україна - Греція нарешті з'явилися в інтернеті

Квитки на матч-відповідь плей-офф відбору до чемпіонату світу з футболу між збірними України та Греції нарешті з`явилися в інтернеті, інформує Чемпіон.

Так, на сайті ufi.com.ua вже можна зробити замовлення квитків усіх цінових категорій - вдалося знайти навіть місця по 200 гривень. Поки близько половини секторів мають вільні місця.

Нагадаємо, основна маса квитків має ціну 200, 400 та 600 гривень.