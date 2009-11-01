«Динамо» подало апеляцію щодо дискваліфікації Вукоєвича
10:48, 01 листопада 2009Спорт
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Повідомив Газзаєв
Київське "Динамо" подало апеляцію по 3-матчевій дискваліфікації Огнєна Вукоєвича, який був вилучений з поля у чвертьфінальній грі Кубка України з "Шахтарем".
Про це розповів головний тренер київського "Динамо" Валерій Газзаєв, повідомляє Чемпіон.
"Дійсно, рішення про його (Вукоєвича) дискваліфікацію мені видається несправедливим. Ми вже подали аппеляцію, але наскільки нам підуть назустріч - сказати складно.
З іншого боку, вилучення Пашаєва й Вукоєвича абсолютно не можна порівнювати, і Огнєн не заслуговував настільки суворого покарання, адже з його боку не було грубого порушення з ризиком нанесення травми супернику. Але ми люди законослухняні, тому змушені чітко виконувати усі вказівки."
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